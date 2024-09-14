Калинин восстановился после травмы

Защитник «Факела» Игорь Калинин восстановился после травмы и готов сыграть в ближайшем матче, сообщает «РБ Спорт».

11 августа 28-летний россиянин в матче с «Крыльями Советов» (2:0) травмировал задню поверхность бедра.

Игорь находится в «Факеле» в аренде с сентября 2022 года. Права на него принадлежат «Ростову».

В субботу, 14 сентября, «Факел» в Воронеже сыграет против «Пари НН». Матч 8-го тура РПЛ начнется в 14:15 по московскому времени.