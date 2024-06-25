В «Зените» высказались о будущем Зелимхана Бакаева
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ»
высказался о будущем Зелимхана Бакаева.
«Рассчитывают ли на Бакаева в этом сезоне или возможен уход в аренду? Сборы покажут», — сказал Медведев «СЭ».
Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 34 матча, забил три мяча и сделал три голевые передачи. В сентябре 2023 года 28-летнего вингера арендовала «Аль-Вахда» из ОАЭ.
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