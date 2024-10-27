«Химки» — «Динамо» Москва: команды обменялись голами

Читать «СЭ» в

«Химки» в домашнем матче обменялись голами с московским «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ — 1:1.

Счет в игре открыли гости — на 29-й минуте забил Даниил Фомин. Спустя минуту хавбек хозяев Лукас Вера сравнял счет.