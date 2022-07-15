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«Акрон» взял в аренду Полубояринова у «Торпедо»

Руслан Минаев
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«Акрон» арендовал полузащитника «Торпедо» Данилу Полубояринова, сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

В прошлом сезоне 25-летний россиянин провел 30 матчей за «Торпедо» и отдал 1 результативную передачу.

ФК Акрон
ФК Торпедо (Москва)
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