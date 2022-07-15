«Акрон» взял в аренду Полубояринова у «Торпедо»
«Акрон» арендовал полузащитника «Торпедо» Данилу Полубояринова, сообщает пресс-служба московского клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.
В прошлом сезоне 25-летний россиянин провел 30 матчей за «Торпедо» и отдал 1 результативную передачу.
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5
|ЦСКА
|0
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15
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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