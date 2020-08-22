Стали известны составы «Химок» и «Ахмата» на матч 4-го тура РПЛ.

В заявку «Ахмата» попал арендованный у «Спартака» нападающий Георгий Мелкадзе. Игрок может дебютировать за команду из Грозного.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Засеев, Мишуков, Липовой, Алиев.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Роши, Исмаэл, Харин, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Ненахов, Адамов, Нижич, Иванов, Халид Кадыров, Бериша, Швец, Садулаев, Абубакар Кадыров, Мелкадзе.