«Химки» — «Ахмат»: Мелкадзе — в запасе грозненцев
14:50
Стали известны составы «Химок» и «Ахмата» на матч 4-го тура РПЛ.
В заявку «Ахмата» попал арендованный у «Спартака» нападающий Георгий Мелкадзе. Игрок может дебютировать за команду из Грозного.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Засеев, Мишуков, Липовой, Алиев.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Роши, Исмаэл, Харин, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Ненахов, Адамов, Нижич, Иванов, Халид Кадыров, Бериша, Швец, Садулаев, Абубакар Кадыров, Мелкадзе.