Хеведес выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес больше не сыграет в текущем сезоне. 31-летний немец получил травму во время ответного матча 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Ростова" (2:0).
- Хеведес выбыл до конца сезона, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы "Локо".
Таким образом, футболист не примет участия в двух оставшихся матчах премьер-лиги: против "Урала" и "Уфы", а также в финале Олимп-Кубка России, где железнодорожники также сыграет с екатеринбуржцами.
В текущем сезоне Хеведес принял участие в 28 матчах за "Локомотив" и забил 4 гола.
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