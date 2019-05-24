Хердур Магнуссон: "Миссия ЦСКА на оставшуюся часть - закончить сезон выше "Спартака"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон отметил, что задачей команды в оставшейся части РПЛ является оказаться выше "Спартака" в турнирной таблице.

"Спартак" и ЦСКА соответственно занимают четвертое (49 очков) и пятое (48) места. Клубы потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов и сыграют в следующем сезоне в Лиге Европы.

- У нас абсолютно новая команда, мы неплохо начали этот сезон, - цитирует ТАСС Магнуссон. - Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, но есть досада, что не продолжили выступление в Европе весной, в Лиге Европы - домашнее поражение от "Виктории" стало определяющим. Ну а вторая часть чемпионата, после перерыва, далась нам очень сложно. Мы пытались изо всех сил, но у нас молодая, перспективная команда, я с оптимизмом смотрю в следующий сезон, мы точно будем лучше, чем в этом сезоне.

Сейчас миссия на оставшуюся часть - закончить сезон выше "Спартака".