Хавьер Рибалта: «Спортивный директор «Юве» узнавал, что я думаю о Миранчуке»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта выразил свое мнение по поводу возможного трансфера Алексея Миранчука в «Ювентус». По словам Рибалты, данный переход маловероятен, однако его коллега из туринского клуба Фабио Паратичи спрашивал у него по поводу футболиста.

— Алексей Миранчук и «Ювентус»? На мой взгляд, в Турине есть очень много игроков на эту позицию, — сказал Рибалта в эфире передачи «Инсайдеры». — Поэтому такой трансфер мне представить сложно. Возможно, есть какие-то внутренние моменты, связанные с контрактами тех или иных игроков. Но атакующая группа в туринском клубе более чем укомплектована. Мы много общаемся с Фабио Паратичи. Совсем недавно, когда «Юве» играл в Москве, мы с ним встречались. Говорим обо всем, и, разумеется, он узнавал, что я думаю о Миранчуке.