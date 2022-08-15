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15 августа, 11:04

Хавбек «Ростова» Глебов отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Спартака» и «Динамо»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Данил Глебов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением по поводу интереса к себе со стороны «Спартака» и «Динамо».

«Интерес «Спартака и Динамо»? Я — игрок «Ростова» и капитан команды. Эти вопросы пусть решает руководство», — цитирует Глебова Sport24.

В этом сезоне 22-летний футболист провел за «Ростов» 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость игрока — 5 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-15-glebov-otreagiroval-na-interes-so-storony-spartaka-i-dinamo
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Данил Глебов
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