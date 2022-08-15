Хавбек «Ростова» Глебов отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Спартака» и «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением по поводу интереса к себе со стороны «Спартака» и «Динамо».

«Интерес «Спартака и Динамо»? Я — игрок «Ростова» и капитан команды. Эти вопросы пусть решает руководство», — цитирует Глебова Sport24.

В этом сезоне 22-летний футболист провел за «Ростов» 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость игрока — 5 миллионов евро.