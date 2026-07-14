Карпукас оценил трансферы Джикии и Коваленко в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» и «Известиям» прокомментировал переход в команду защитника Георгия Джикии и полузащитника Александра Коваленко.

— Как оцените новичков клуба — Георгия Джикию и Александра Коваленко?

— Игроки очень качественные. Как они усилят состав, пока тяжело сказать — надо смотреть по сезону. Но видно, что ребята хорошие. Про Джикию можно вообще ничего не говорить — он не нуждается в презентации. Его многолетний опыт и достижения говорят сами за себя. У Саши Коваленко потрясающие данные и техника. Просто, наверное, в последнее время он чуть-чуть из тонуса выпал. Если он наберет тот тонус, который у него был в период игры за «Крылья Советов», то однозначно поможет «Локомотиву». По потенциалу это очень хороший футболист, который может помочь команде бороться за самые высокие места.

— В чем команда прибавила по сравнению с прошлым сезоном?

— Это опять же надо будет смотреть по ходу нового сезона. Пока мы готовимся в обычном режиме. Тем более состав у нас не сильно поменялся. Добавились Джикия и Коваленко, вернулся из аренды Вадик Раков. Вот в матче со «Спартаком» в стартовом составе из них вышел только Раков. Георгий и Саша появились только на замену по ходу второго тайма. В остальном состав тот же, что заканчивал прошлый сезон. Так что в целом играем в тот же футбол, что и до этого.

В сезоне-2025/26 «Локомотив» занял третье место в таблице чемпионата России. Команда набрала 53 очка в 30 матчах.