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Карпукас оценил трансферы Джикии и Коваленко в «Локомотив»

Алексей Фомин
автор iz.ru

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» и «Известиям» прокомментировал переход в команду защитника Георгия Джикии и полузащитника Александра Коваленко.

— Как оцените новичков клуба — Георгия Джикию и Александра Коваленко?

— Игроки очень качественные. Как они усилят состав, пока тяжело сказать — надо смотреть по сезону. Но видно, что ребята хорошие. Про Джикию можно вообще ничего не говорить — он не нуждается в презентации. Его многолетний опыт и достижения говорят сами за себя. У Саши Коваленко потрясающие данные и техника. Просто, наверное, в последнее время он чуть-чуть из тонуса выпал. Если он наберет тот тонус, который у него был в период игры за «Крылья Советов», то однозначно поможет «Локомотиву». По потенциалу это очень хороший футболист, который может помочь команде бороться за самые высокие места.

— В чем команда прибавила по сравнению с прошлым сезоном?

— Это опять же надо будет смотреть по ходу нового сезона. Пока мы готовимся в обычном режиме. Тем более состав у нас не сильно поменялся. Добавились Джикия и Коваленко, вернулся из аренды Вадик Раков. Вот в матче со «Спартаком» в стартовом составе из них вышел только Раков. Георгий и Саша появились только на замену по ходу второго тайма. В остальном состав тот же, что заканчивал прошлый сезон. Так что в целом играем в тот же футбол, что и до этого.

В сезоне-2025/26 «Локомотив» занял третье место в таблице чемпионата России. Команда набрала 53 очка в 30 матчах.

Артем Карпукас.«Если не брать результат — не считаю, что у нас была провальная весна». Интервью Карпукаса
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Георгий Джикия
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Александр Коваленко
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Карпукас рассказал о переговорах с «Локомотивом» по своему контракту

«Локомотив» — ЦСКА: во сколько начало товарищеского матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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