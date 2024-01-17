«Балтика» объявила о трансфере защитника Сото в «Универсидад Католика»

Чилийский защитник Гильермо Сото перешел из «Балтики» в «Универсидад Католика», сообщает пресс-служба калининградцев.

Клуб из Чили выкупил права на 29-летнего футболиста. Сото подписал контракт с «Универсидад Католика» до 2026 года.

Защитник перешел в «Балтику» в августе 2023 года. В составе клуба он провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.