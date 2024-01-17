«Балтика» объявила о трансфере защитника Сото в «Универсидад Католика»
Чилийский защитник Гильермо Сото перешел из «Балтики» в «Универсидад Католика», сообщает пресс-служба калининградцев.
Клуб из Чили выкупил права на 29-летнего футболиста. Сото подписал контракт с «Универсидад Католика» до 2026 года.
Защитник перешел в «Балтику» в августе 2023 года. В составе клуба он провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.
Источник: https://t.me/fc_baltika/13440
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|3
|6
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|3
|4
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Зенит – Спартак
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|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
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|- : -
|2.03
|00:00
|
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|00:00
|
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|2.03
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|2.03
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Пари НН – Факел
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Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
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Джон Кордоба
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|8
|П
|
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Квинси Промес
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|6
|
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Локомотив
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|Ж
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Оренбург
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|1
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