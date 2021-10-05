Бывший защитник «Кубани» Шитиков скончался в возрасте 66 лет
13:49
Бывший защитник «Кубани» Василий Шитиков скончался в возрасте 66 лет, сообщает пресс-служба клуба.
Он умер после продолжительной болезни. Шитиков страдал онкологическим заболеванием.
«Память об этом ярком футболисте навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении пресс-службы.
Всего за «Кубань» Шитиков провел 255 матчей и забил 12 мячей. Вместе с командой в 1987 году он становился чемпионом РСФСР.
Дополнительная информация:
https://greenmile.ru/news/2021/10/1/ushyol-iz-zhizni-vasilij-shitikov/
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