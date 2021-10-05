Бывший защитник «Кубани» Шитиков скончался в возрасте 66 лет

Бывший защитник «Кубани» Василий Шитиков скончался в возрасте 66 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Он умер после продолжительной болезни. Шитиков страдал онкологическим заболеванием.

«Память об этом ярком футболисте навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего за «Кубань» Шитиков провел 255 матчей и забил 12 мячей. Вместе с командой в 1987 году он становился чемпионом РСФСР.