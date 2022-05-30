Хачатурянц: «Вы хотите, чтобы я ушел? Этот вопрос не стоит на повестке дня»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц на собрании организации ответил на вопрос по поводу своего возможного ухода с поста главы РПЛ.

«Вы все время задаете вопрос о моем уходе. Вы хотите, чтобы я ушел? Этот вопрос не стоит на повестке дня. Я исполняю обязанности президента РПЛ. Я должен сделать ряд важных мероприятий: подписать договоры и так далее.

Мотивация работать? Огромный позитив от концовки чемпионата. Вчера была поставлена яркая точка. Полный стадион, реакция болельщиков. Драма! Плюс стыки. Сезон заканчивается на высокой ноте. Моя мотивация не изменилась. Стоят новые задачи. В РПЛ должен работать человек, который соответствует этому. Нужно определиться с Кубком Лиги — проводить его или нет. Нужно выбрать спонсоров, формат. Большое количество вопросов. Я выполняю свою работу, а дальше будут приняты решения. Не выпроваживайте меня. Если я буду нужен лиге, я продолжу работать», — сказал Хачатурянц.

Ашот Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц по собственному желанию по окончании нынешнего сезона оставит пост главы РПЛ.