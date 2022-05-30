Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:03

Хачатурянц рассказал, что обсуждалось на общем собрании РПЛ

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, что обсуждалось на общем собрании лиги.

«Собрание? Мы отчитались о своей работе, о цифровой трансформации, которую проводим, — сказал Хачатурянц. — В ближайшее время выставим результаты на сайте, чтобы все смогли увидеть и оценить.

Также обсуждался вопрос распределения средств между клубами. Процент от распределения по спортивному принципу. Было принято решение еще раз отложить этот вопрос. Были внесены предложения распределять 50/50 плюс 10 процентов, зависящие от результатов по маркетингу. Консенсус вокруг этих цифр. Окончательное решение будет принято на следующем собрании.

Раньше было 60/40. Сейчас топовые клубы поставили вопрос о возвращении к схеме допандемийной. Ситуация по многим вопросам не облегчилась. По логистической ситуации все еще тяжело. Добираться до юга непросто. Вопрос справедливости распределения встал. Поэтому заинтересованные клубы в распределении денег пошли навстречу".

1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Сергей Степашин: «Сергей Лавров блестящий болельщик, знает всех футболистов «Спартака», пусть он душой отдохнет»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Хачатурян — о Матюнине: «Обращение в органы? Информация продолжает собираться»
Масалитин: «У всех иностранцев, включая Шварца и Ваноли, одна позиция»
Андрей Талалаев опроверг информацию о возможном уходе из «Ахмата»
Главный тренер «Уфы» попрощался с болельщиками
Билялетдинов назвал уход Шварца немаленькой потерей для «Динамо»
Урунов вернется в «Спартак» после вылета «Уфы» в ФНЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачатурянц: «Вы хотите, чтобы я ушел? Этот вопрос не стоит на повестке дня»

Хачатурянц заявил, что мораторий на вылет не будет обсуждаться до Исполкома РФС
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости