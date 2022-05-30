Хачатурянц рассказал, что обсуждалось на общем собрании РПЛ

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, что обсуждалось на общем собрании лиги.

«Собрание? Мы отчитались о своей работе, о цифровой трансформации, которую проводим, — сказал Хачатурянц. — В ближайшее время выставим результаты на сайте, чтобы все смогли увидеть и оценить.

Также обсуждался вопрос распределения средств между клубами. Процент от распределения по спортивному принципу. Было принято решение еще раз отложить этот вопрос. Были внесены предложения распределять 50/50 плюс 10 процентов, зависящие от результатов по маркетингу. Консенсус вокруг этих цифр. Окончательное решение будет принято на следующем собрании.

Раньше было 60/40. Сейчас топовые клубы поставили вопрос о возвращении к схеме допандемийной. Ситуация по многим вопросам не облегчилась. По логистической ситуации все еще тяжело. Добираться до юга непросто. Вопрос справедливости распределения встал. Поэтому заинтересованные клубы в распределении денег пошли навстречу".