Масалитин: «У всех иностранцев, включая Шварца и Ваноли, одна позиция»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный уход Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака».

«Почему Ваноли может уйти? У всех иностранцев, включая Шварца и Ваноли, одна позиция. Это европейская солидарность, поэтому они уезжают. Ваноли ничего нового «Спартаку» не дал. Несмотря на красивую концовку сезона, клуб все равно остался на десятом месте в РПЛ. Он просто провел время в клубе. На прежнем багаже доиграл сезон. Нужно возвращаться к своим истокам. Например, купили Кофрие с зарплатой в 5 миллионов. В свою очередь, «Спартак-2» убрали, а у них бюджет тоже 5 миллионов. И что выгоднее: держать посредственного легионера или свою дочернюю команду?» — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Ранее в «Спартаке» назвали фейком новость об уходе Ваноли.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. В сезоне-2021/22 московский клуб занял 10-е место в Тинькофф РПЛ, набрав 38 очков в 30 матчах. В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» обыграл московское «Динамо» на стадионе «Лужники» (2:1).