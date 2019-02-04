Гжегож Крыховяк: "Знал, что "Локомотив" всегда борется за чемпионство"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк сказал, что не так много знал о команде до перехода.

- Много ли ты знал о "Локомотиве" до перехода?

- Нет, не так много. Я знал, что "Локомотив" выиграл чемпионат России и будет играть в Лиге чемпионов, знал, что это клуб, который всегда борется за победу в чемпионате. Когда я принимал решение о переходе, я был воодушевлен идеей выиграть чемпионат снова, как и в прошлом сезоне. Всегда сложно стать чемпионом дважды подряд, - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

29-летний поляк в текущем сезоне провел 24 матча за "Локомотив" и забил один мяч при четырех голевых передачах.

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