Гжегож Крыховяк: «Очень важный матч, особенно после Лиги чемпионов»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк после матча 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2) отметил, что игра получилась сложной. По его словам, соперник оказывал давление до последних минут.

— Очень важный матч, особенно после Лиги чемпионов, — цитирует Крыховяка официальный сайт «Локомотива». — Важно было не потерять концентрацию в непростых условиях. Игра получилась сложной, «Оренбург» оказывал давление до последних минут, но мы справились. Награда лучшего игрока встречи приятна и важна, но это не только моя награда — ее заслужила вся команда. А вообще, я бы подарил этот приз своему отцу за все, что он для меня делает.