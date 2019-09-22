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Гжегож Крыховяк: «Очень важный матч, особенно после Лиги чемпионов»

14:23

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк после матча 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2) отметил, что игра получилась сложной. По его словам, соперник оказывал давление до последних минут.

— Очень важный матч, особенно после Лиги чемпионов, — цитирует Крыховяка официальный сайт «Локомотива». — Важно было не потерять концентрацию в непростых условиях. Игра получилась сложной, «Оренбург» оказывал давление до последних минут, но мы справились. Награда лучшего игрока встречи приятна и важна, но это не только моя награда — ее заслужила вся команда. А вообще, я бы подарил этот приз своему отцу за все, что он для меня делает.

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20940

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