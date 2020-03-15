Гжегож Крыховяк: «Если мяч записали как автогол, это плохо»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк после победы над «Ростовом» (3:1) в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России (3:1). Хавбек забил третий гол во встрече, а в моменте с первым голом после его удара мяч попал в штангу и влетел в ворота от затылка Сергея Песьякова.

— Сегодня очень важно, что мы взяли три очка против очень хорошего противника, — сказал Крыховяк в эфире «Матч премьер». — Сначала мы играли очень плохо, но потом забили первый гол, второй, третий и стали действовать гораздо лучше.

Часто мы плохо начинаем, это наша проблема, которую надо исправить. Будем работать.

— Делали ставку на дальние удары в этом матче?

— Если хочешь забивать, надо бить. Когда есть шанс, стараемся бить. Сегодня мы забили три гола, и это самое важное.

— Как относитесь к тому, что после вашего дальнего удара мяч записали на автогол Песьякова.

— Это очень красивый гол. Если так случится, будет плохо. Там штанга была?