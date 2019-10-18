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Гвардьола рассказал, в каком состоянии находится Агуэро после аварии

20:41
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, в каком состоянии находится нападающий Серхио Агуэро после аварии.

— Машина Серхио не в порядке. К счастью, у Агуэро никаких проблем нет. Он будет готов сыграть в матче с «Кристал Пэлас», чему я очень рад, — цитирует Гвардьолу The Sun.

Агуэро попал в аварию 16 октября. Инцидент произошел, когда футболист направлялся на тренировку «Манчестер Сити». 31-летний аргентинец не пострадал. Его внедорожник получил довольно серьезные повреждения.

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