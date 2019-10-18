Гвардьола рассказал, в каком состоянии находится Агуэро после аварии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, в каком состоянии находится нападающий Серхио Агуэро после аварии.

— Машина Серхио не в порядке. К счастью, у Агуэро никаких проблем нет. Он будет готов сыграть в матче с «Кристал Пэлас», чему я очень рад, — цитирует Гвардьолу The Sun.

Агуэро попал в аварию 16 октября. Инцидент произошел, когда футболист направлялся на тренировку «Манчестер Сити». 31-летний аргентинец не пострадал. Его внедорожник получил довольно серьезные повреждения.