19:21 | Футбол — РПЛ

Гутеев покинул тренерский штаб "Ростова"

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Александр Гутеев покинул "Ростов", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он входил в штаб Валерия Карпина (с января 2018 года) и занимался работой с вратарями основного состава.

- Благодарим Александра Сергеевича за работу и желаем ему всяческих успехов, - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

51-летний Александр Гутеев ранее также входил в тренерский штаб "Олимпийца", "Волги" и "Шинника".

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http://www.fc-rostov.ru/press/news/12610

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