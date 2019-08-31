Гус Тил: «На матче с «Зенитом» будет моя мама»

Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью клубной пресс-службе рассказал подробности своего перехода из АЗ, а также поделился впечатлениями от выступлении в России. По его словам, на матче 8-го тура чемпионата России против «Зенита» будет присутствовать его мама.

— Российскую визу не так просто получить, — отметил Тил. — К девушке в Копенгаген поеду сам, когда будет пауза на матчи сборных. А моя мама сейчас как раз здесь. В воскресенье она будет на матче с «Зенитом». Постараюсь порадовать ее и всех болельщиков «Спартака»!