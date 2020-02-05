Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев дал большое интервью «СЭ» об актуальных вопросах зимы-2020, в котором в числе прочего объяснил, почему 18 клубов в РПЛ стоит только поприветствовать.

— Против расширения выступили два топ-клуба, «Зенит» и «Спартак». Гендиректор питерцев Александр Медведев не видит выгоду в гладком чемпионате на 18 клубов, ему интереснее расширение со сменой формата турнира. Понимаете его?

— Сам играл в чемпионатах Израиля и Венгрии, где турнир после основной части делился на группы. Но мне ближе нынешний формат: 18 клубов, два круга. Для российского первенства это оптимальный вариант.

— Леонид Федун тоже называет такое расширение невыгодным, а еще говорит о том, что в РПЛ вернется болото из команд в середине таблицы, которым ничего не нужно. Вы так не считаете?

— Посмотрите на турнирную таблицу сейчас. Условно: мы на шестом месте и, не дай бог, если пару матчей проиграем, можем оказаться внизу. Также — наоборот, если пару раз выиграешь, поднимаешься. Сейчас интересный чемпионат. Слабых я не вижу. И стоит только приветствовать, если команд станет на две больше. (Артем Агапов)

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