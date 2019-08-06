Гурам Аджоев: "Чаушич достался "Арсеналу" совершенно бесплатно из-за финансовых трудностей "Црвены Звезды"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью "СЭ" рассказал, как удалось вернуть в Тулу сербского полузащитника Горана Чаушича.

– К кому из новичков на старте сезона меньше всего претензий?

– К Чаушичу. В каждом матче выглядит здорово.

– В январе вы говорили: "Продажа Чаушича в "Црвену Звезду" принесла "Арсеналу" почти миллион евро". В какую сумму обошлось возвращение?

– Это интересная история. "Црвена Звезда" успела выплатить полмиллиона, после чего у клуба возникли финансовые трудности. В итоге Чаушич достался нам совершенно бесплатно!

– Чудеса.

– Фактически отдали его в аренду за 500 тысяч. Когда стало ясно, что Чаушичу придется покинуть Белград, он сам изъявил желание вернуться в "Арсенал". Что мы с удовольствием и сделали. Горан – классный игрок и замечательный человек.

Гурам Аджоев – об "Арсенале", "Мирзове и Лиге Европы