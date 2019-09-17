Гурам Аджоев: «Арсенал» своевременно выплачивает премиальные, уже на следующий день»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, как в тульском клубе обстоят дела с премиальными и что ее объединяет.

— Мы своевременно выплачиваем премиальные, в наше время это дорогого стоит, — сказал Аджоев в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «России 24». — Уже на следующий день. Выиграл — получил. Футболист готовится уже на вторую игру.

И главное - у нас команда, как семья. Насчитал 15 национальной в составе. Но все работают дружно.

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