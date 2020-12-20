Гунько сказал, кого видит на месте главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Химок» и академии «Спартака» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» рассказал, кого можно ожидать на посту главного тренера красно-белых. Ранее стало известно, что Доменико Тедеско не планирует продлевать контракт с клубом.

— Думаю, что сейчас у руководства клуба непростая ситуация. Потому что команда год играла под руководством Доменико Тедеско, который исповедовал жесткую систему игры. Он подбирал футболистов и вписывал их в эту систему, которой придерживался на протяжении всего этапа своей работы в «Спартаке». Выбор будет непростой. Если это будет специалист, который будет придерживаться других принципов игры, то и, соответственно, необходимо будет менять и набор футболистов и требования.

Сложно сказать, будет это иностранец или русский специалист. Скажу так, что иностранным специалистам дают больше времени для работы, у них и кредит доверия больше. У русских есть некий пресс, который давит на них, когда многие болельщики и специалисты, которых у «Спартака» огромная армия, не выдерживают. Другое дело, что сейчас круг русских тренеров ограничен. Почти все они при деле. Пойдут ли на риски, не знаю.

(Екатерина Звенигородская)