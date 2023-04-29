Гунько не считает, что пиво на стадионах сильно изменит градус опьянения болельщиков

Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько высказался о возвращении пива на спортивные мероприятия.

«Вспоминается советский фильм «Большая перемена»: «Семеныч, а ты че здесь?» — «В школу иду», и Леонов с кружкой пива. Я не вижу никакой проблемы в том, что пиво будет продаваться на стадионах. Мы же далеки от мысли, что когда пиво запрещено на стадионах, на футбол приходят трезвыми. Не думаю, что это как-то кардинально изменит градус опьянения посетителей футбольного матча», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.