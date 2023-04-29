«Крылья Советов» — «Зенит»: пенальти назначали три минуты — это очень долго

На 14-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» арбитр Сергей Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота самарцев. Он не заметил, что Глен Бейл в своей штрафной площади ударил Далера Кузяева шипами в голеностоп.

Решение судьи было изменено только после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Игоря Демешко, а также просмотра видеоповторов. В итоге Бейл был правильно наказан 11-метровым ударом.

Нужно отметить, что в общей сложности на назначение пенальти ушло почти три минуты. Это очень долго — с учетом очевидности фола самарца.