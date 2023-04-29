«Крылья Советов» — «Зенит»: Бейл удален с поля

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл получил красную карточку в матче 25-го тура РПЛ с «Зенитом». Футболист заработал вторую желтую карточку за фол на хавбеке сине-бело-голубых Андрее Мостовом.

Ранее в составе гостей отметился Малком и Клаудиньо. У хозяев отличился Сергей Бабкин.

Матч проходит в Самаре. Счет к 45-й минуте — 2:1 в пользу гостей.