Кержаков о своем будущем в «Нижнем Новгороде»: «Сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта»

Кержаков поделился информацией о своем будущем в «Нижнем Новогороде»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился информацией о своем будущем в нижегородском клубе.

«Была задача сохранить место в РПЛ, поэтому задача выполнена. Задача на новый сезон? Наверное, сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта. У меня контракт заканчивается через два дня. Как-то поверхностно обсуждали, но не более», — приводит слова Кержакова «Спорт День за Днем».

Также тренер «Нижнего Новгорода», что с руководство с ним не связывалось по поводу возможного назначения Михаила Галактионова.

«Нет, со мной это не обсуждалось», — отметил Кержаков.

Александр Кержаков возглавляет «Нижний Новгород» с лета 2021 года. Под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб провел 28 матчей, в которых одержал 9 побед.

В минувшем сезоне «Нижний Новгород» набрал 33 очка и занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.