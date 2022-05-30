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Кержаков о своем будущем в «Нижнем Новгороде»: «Сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта»

Кержаков поделился информацией о своем будущем в «Нижнем Новогороде»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился информацией о своем будущем в нижегородском клубе.

«Была задача сохранить место в РПЛ, поэтому задача выполнена. Задача на новый сезон? Наверное, сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта. У меня контракт заканчивается через два дня. Как-то поверхностно обсуждали, но не более», — приводит слова Кержакова «Спорт День за Днем».

Также тренер «Нижнего Новгорода», что с руководство с ним не связывалось по поводу возможного назначения Михаила Галактионова.

«Нет, со мной это не обсуждалось», — отметил Кержаков.

Александр Кержаков возглавляет «Нижний Новгород» с лета 2021 года. Под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб провел 28 матчей, в которых одержал 9 побед.

В минувшем сезоне «Нижний Новгород» набрал 33 очка и занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kerzhakov-o-svoem-budushchem-v-nizhnem-novgorode-clozhno-obsuzhdat-zadachi-s-trenerom-u-kotorogo-net
Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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