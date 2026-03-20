Источник: «Ростов» может не сыграть с «Пари НН» в 23-м туре РПЛ из-за отсутствия средств на выезд

«Ростов» может не сыграть в гостевом матче против «Пари НН» в 23-м туре РПЛ из-за финансовых проблем, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, ситуация с финансами в клубе обострилась в последнее время. У «Ростова» нет средств на операционную деятельность. Счета клуба арестованы из-за долгов, один из спонсоров ушел. «Ростов» сумел найти финансы для выезда в Грозный на матч против «Ахмата» в 22-м туре, но выезд на игру с «Пари НН» сейчас находится под вопросом.

Сообщается, что в связи с финансовыми трудностями «Ростов» до сих пор не оплатил сборы второй команды в Крыму, а футболистам молодежки уже три месяца не выплачивают зарплату.

На данный момент совет директоров «Ростова» занимается поиском и привлечением спонсоров, а также пытается решить вопрос с арестом счетов, но пока результата нет.

«Ростов» должен сыграть с «Пари НН» в Нижнем Новгороде 5 апреля. После 21 тура команда с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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