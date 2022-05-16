Президент «Урала» Иванов: «Шатов сам примет решение о своем будущем»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем полузащитника Олега Шатова.

«Шатов будет сам принимать решение о своем будущем. У нас с ним такие отношения. У него трое детей, ребенок пойдет в школу. Конечно, я бы очень хотел, чтобы он остался. Но он будет решать это сам, у нас с ним был такой договор», — сказал Иванов «СЭ».

Контракт полузащитника с «Уралом» действует до конца текущего сезона.

На данный момент «Урал» имеет в активе 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.