Вратарь тульского «Арсенала» Левашов сдал положительный тест на коронавирус

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

На данный момент футболист находится на самоизоляции. Он проходит лечение в Туле.

30-летний Михаил Левашов в текущем сезоне провел два матча за «Арсенал» в Тинькофф РПЛ и пропустил пять мячей.