Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:35

Губернатор Федорищев об отношениях «Крыльев» и «Акрона»: «Идеологическая поддержка друг друга у клубов должна быть»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил, почему поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом» в матче 18-го тура РПЛ (2:1).

«За «Акрон» я не отвечаю, это частная команда. Это их отношения. Какие должны быть взаимоотношения между клубами? Дерби только на поле. К Тольятти мы относимся с большим уважением. Считаю, что можно сделать спортивное соревнование между городами постоянным — детский футбол, например. Соревнования приводят к развитию. Идеологическая поддержка друг друга у клубов должна быть», — передает слова Федорищева корреспондент «СЭ».

Капитан &laquo;Крыльев Советов&raquo; Александр Солдатенков. Хаос в соцсетях «Крыльев Советов»: клуб поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом», игроки негодуют

«Присоединяемся к поздравлениям! «Акрон» обыграл «Зенит», выстояв в меньшинстве!» — написали в Telegram-канале «Крыльев Советов» после победы тольяттинцев, добавив хештег «чистый спорт».

ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Читайте также
Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за решение судей в бою с Ганом
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
Почему у «Зенита» мало шансов на чемпионство в этом сезоне
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Популярное видео
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Год назад между первым и пятым местами к зиме было восемь очков. Теперь — четыре. Неужели финиш получится более лютым?!
Орлов: «Видели пас Мостового Соболеву? Как будто булыжник швырнул!»
Геннадий Орлов назвал одного игрока «Зенита», который не сбавил в этом сезоне
Орлов: «Семак же говорил, что Соболев ему нужен для игры в навал. Вы все видели...»
Орлов — о результатах «Зенита»: «В последних турах Семак потерял управление командой»
«Уровень держит только Барриос. Про Соболева больше даже ничего не хочу говорить...» Орлов — о проблемах «Зенита»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: «Спартак» заплатит «Твенте» дополнительный 1 миллион евро за 25 очков Угальде по системе «гол+пас»

Федорищев рассказал о встрече с агентом Андреевым: «Прилетел ко мне в гости, долго общались про футбол»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости