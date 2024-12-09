Источник: «Спартак» заплатит «Твенте» дополнительный 1 миллион евро за 25 очков Угальде по системе «гол+пас»

В контракте нападающего Манфреда Угальде со «Спартаком» прописан пункт о выплате бонусов бывшему клубу костариканца за его результативность, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Твенте» получит от красно-белых один миллион евро, если Угальде наберет 25 очков за сезон по системе «гол+пас». Такую же сумму «Спартак» выплатит голландскому клубу при условии, что станет чемпионом России, а 22-летний форвард проведет на поле более 50 процентов матчей команды.

В первой части сезона Угальде сыграл за московскую команду 18 матчей в РПЛ, отметившись 15 голами и 3 результативными передачами. В FONBET Кубке России на его счету один забитый мяч в четырех играх. Нападающий выступает за спартаковцев с января 2024 года.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками располагается на третьем месте в чемпионате России.