Губернатор Нижегородской области оценил выступление «Пари НН» в РПЛ: «Вторая половина сезона не радовала»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в разговоре с «СЭ» оценил выступление «Пари НН» в чемпионате России сезона-2022/23.

«К сожалению, вторая половина сезона не радовала красивой игрой. У нас была выбрана ставка на Галактионова, которая не реализовалась после его ухода в «Локомотив». Стратегически произошел разлад, сбой системы в середине сезона. Несмотря на это, мы выполнили задачу, остались в РПЛ», — сказал Никитин «СЭ».

В сезоне-2022/23 «Пари НН» занял 13-е место в чемпионате России. В стыковых матчах нижегородцы по сумме двух встреч обыграли «Родину» (3:2) и сохранили прописку в РПЛ.