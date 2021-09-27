Александр Кержаков: «Можно сказать, что игра шла до забитого гола, и, к сожалению, не мы его забили»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил игру команду в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2).

— В первом тайме мы неплохо оборонялись. Не позволили сопернику создать что-либо серьезное у наших ворот, за исключением одного момента. Не скажу, что это был явный голевой момент. Хорошая передача, неразбериха среди наших игроков — все это привело к тому, что мы стали проигрывать 0:1. Думаю, что это предопределило ход матча. Можно сказать, что игра шла до забитого гола, и, к сожалению, не мы его забили. Стоит также отметить уровень индивидуального мастерства игроков ЦСКА. По сравнению с нашей командой заметна разница в классе. Мы допускаем много невынужденных ошибок, больше обороняемся и тратим сил, меньше создаем моментов... Обидно, что мы не забили гол в концовке встречи. Вряд ли бы перевернули игру, но болельщикам было бы приятно.

— В матче с ЦСКА на трибунах 45-тысячного стадиона было уже три тысячи зрителей. Вы заметили, что болельщиков впервые в сезоне стало втрое больше?

— Конечно, если сравнивать с прошлой игрой, было заметно. Но на таком стадионе, как «Нижний Новгород», это «капля в море». Поэтому надеемся, что хотя бы те 30 процентов, которые допустимы в Москве, Питере и других городах, будут и у нас. И та поддержка, которая была в матче с ЦСКА, увеличится в несколько раз... А болельщикам хочу сказать огромное спасибо. Они интересовались игрой, раскупили билеты, которые были в продаже, поддерживали нас. Хорошо, что есть ажиотаж... Мы хотим побеждать и будем очень стараться порадовать наших болельщиков.