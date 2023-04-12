Грушевский: «Карпину только ножа в руках не хватает, чтобы еще сильнее давить на судей»

Известный болельщик ЦСКА, артист Михаил Грушевский раскритиковал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Карпин на бровке ведет себя как... Сложно подобрать слова даже — пусть будет по-хамски, ему только, грубо говоря, ножа в руках не хватает, чтобы еще сильнее давить на судей. Недавно дисквалифицировали Абаскаля, Федотова, Гончаренко... А Карпин — ангел что ли? Почему закрывают глаза на поведение Карпина? В матче с «Оренбургом», например, игроки «Ростова» после падений Комличенко начинали орать на весь стадион — тут же начинал орать и Карпин трехэтажным матом. А почему они так делают? Потому что это работает. Да, в игре с «Оренбургом» пенальти «Ростову» не дали, но ведь давали ранее и, вероятно, дадут и после. И при этом Карпин позволяет себе по-хамски наезжать на судей. Когда он не на взводе, то он очень остроумный и обаятельный человек, но вот именно тренер «Ростова» Карпин вызывает у меня отторжение. У Валерия Георгиевича есть «секта свидетелей Карпина» — некий фан-клуб и мне «прилетит» от них после этих слов, но я говорю то, что вижу своими глазами», — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 22 тура. В текущем сезоне в пользу подопечных Карпина было назначено 14 пенальти, 11 из которых были реализованы.