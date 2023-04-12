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Грушевский: «Карпину только ножа в руках не хватает, чтобы еще сильнее давить на судей»

Алина Савинова
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Известный болельщик ЦСКА, артист Михаил Грушевский раскритиковал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Карпин на бровке ведет себя как... Сложно подобрать слова даже — пусть будет по-хамски, ему только, грубо говоря, ножа в руках не хватает, чтобы еще сильнее давить на судей. Недавно дисквалифицировали Абаскаля, Федотова, Гончаренко... А Карпин — ангел что ли? Почему закрывают глаза на поведение Карпина? В матче с «Оренбургом», например, игроки «Ростова» после падений Комличенко начинали орать на весь стадион — тут же начинал орать и Карпин трехэтажным матом. А почему они так делают? Потому что это работает. Да, в игре с «Оренбургом» пенальти «Ростову» не дали, но ведь давали ранее и, вероятно, дадут и после. И при этом Карпин позволяет себе по-хамски наезжать на судей. Когда он не на взводе, то он очень остроумный и обаятельный человек, но вот именно тренер «Ростова» Карпин вызывает у меня отторжение. У Валерия Георгиевича есть «секта свидетелей Карпина» — некий фан-клуб и мне «прилетит» от них после этих слов, но я говорю то, что вижу своими глазами», — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 22 тура. В текущем сезоне в пользу подопечных Карпина было назначено 14 пенальти, 11 из которых были реализованы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-grushevskij-karpinu-ne-hvataet-tol-ko-nozha-chtoby-na-brovke-eshhe-sil-nee-davit-na-arbitrov/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Михаил Грушевский
2
11
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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 - : -
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Динамо – Пари НН
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Сочи – Краснодар
 - : -
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