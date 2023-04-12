Дуду: «Самый популярный клуб России — ЦСКА. У «Спартака» есть Кубок УЕФА?

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду считает армейский клуб самой популярной командой России.

«Для меня самый популярный клуб России — ЦСКА. У «Спартака» есть Кубок УЕФА? Вот и все вопросы сняты. Что касается напряжения, то я его не чувствовал от их фанатов, потому что наших всегда было больше», — приводит «РБ Спорт» слова Дуду.

Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. За московский клуб он провел 74 матча и в составе армейцев стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.