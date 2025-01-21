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Грулев объяснил переход в «Пари НН»: «Личка честно сказал, что не может гарантировать место на поле»

Сергей Ярошенко
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Нападающий Вячеслав Грулев назвал причины перехода в «Пари НН».

«С лета мы были на связи со спортивным директором «Пари НН» Александром Удальцовым, его заместителем Владимиром Рыковым, который также сыграл большую роль при переходе в клуб. Мы хорошо знаем друг друга ещё по «Динамо». Они постоянно проявляли заинтересованность во мне, хотели, чтобы я перешел в «Пари НН». Так как получал немного игрового времени, мы обсуждали это с главным тренером «Динамо» Марцелом Личкой. У нас был открытый диалог. Марцел честно сказал, что не может гарантировать мне постоянного места на поле, что мне нужно развиваться, и, если есть вариант перехода, то имеет смысл им воспользоваться. Благодарен Личке за честность, для меня это очень ценно», — сказал футболист в интервью пресс-службе нижегородского клуба.

О трансфере 25-летнего нападающего стало известно 10 января. Контракт игрока с новым клубом рассчитан на 2,5 года. Грулев уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2019/20. Тогда он находился в клубе на правах аренды.

Ранее «СЭ» сообщал, что футболист отправится в нижегородский клуб бесплатно, при этом у «Динамо» останется 30 процентов с последующей продажи.

В этом сезоне Грулев провел за бело-голубых 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: Официальный сайт «Пари НН»
Вячеслав Грулев
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ФК Динамо (Москва)
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