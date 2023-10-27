Григорян оценил выступление «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян оценил выступление «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Уникальность заключается в симбиозе рационализма и способности быть победителем. Таким по духу и менталитету является Владимир Ивич, который доказал это уже в своей карьере. С другой стороны, уникальность «Краснодара» в том, что это детище Галицкого. Аура дома и победный рационализм Ивича создали, возможно, самый неинтересный «Краснодар», но при этом самый эффективный в своей истории. Как себя должен вести Ивич в такой ситуации? Дело в том, что Ивич уже адаптирован к таким ситуациям. Он выигрывал два раза чемпионат Израиля с огромным отрывом. Команда у него не расслаблялась и сохраняла этот запас до конца чемпионата. Футболисты даже на грамм не расслабились. Это говорит о его умении мотивировать команду в такой ситуации», — приводит слова Григоряна Metaratings.ru.

После 12 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.