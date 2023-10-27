Дьяков поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Урал»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков поделился прогнозом на матч 13-го тура РПЛ, в котором бело-голубые сыграют с «Уралом».

«Динамо» вроде улучшило игру в обороне, но зато в атаке стало плохо, потому что очень мало стали забивать. Видимо, работа над ошибками в обороне привела к тому, что в атаке теперь все пропало. «Урал» тоже не в самом лучшем положении. Проиграли «Сочи» 1:4. Команда не в суперкондициях. «Динамо» должно, возможно, даже обязано победить в этом матче. Крупное поражение не разозлит «Урал»? Возможно, разозлит. А может, сделает хуже и команда потеряет уверенность. Тем более игра с «Динамо» в гостях. Москвичам захочется порадовать болельщиков. Когда в последних матчах много голов не забивают, бывает, что команду прорывает. «Урал» может попасть под каток", — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

После 12 туров «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Урал» — на девятом месте (16 очков).

Матч «Динамо» — «Урал» пройдет 29 октября. Начало — в 16:30 мск.