Григорий Иванов: "Урал" потерял много очков из-за судей. А мог бы претендовать на шестое место"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" выразил мнение, что его команда могла финишировать на более высокой позиции в чемпионате, если бы не судейство. Екатеринбуржцы заняли десятое место в таблице, набрав 38 очков.

- Мы потеряли много очков только из-за судейских ошибок. Особенно в последних играх арбитры принимали какие-то непонятные решения, - сказал Иванов. - А так мы могли претендовать и на 6-е, и на 7-е, и на 8-е место. Но получилось, как получилось.

Я много высказывался по поводу судей. Понимаю, что они тоже люди, имеют право на ошибку. Но когда некоторые арбитры принимают, на мой взгляд, очень странные решения, это вызывает вопросы. (Виталий Айрапетов)

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