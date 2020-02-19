Григорий Иванов: «Раз Меркулов считает Екатеринбург деревней, будет тренироваться до лета с «Уралом-2»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию «СЭ» о том, что 26-летний защитник Михаил Меркулов с высокой долей вероятности летом станет игроком «Рубина». При этом не исключено, что переход состоится до закрытия зимнего трансферного окна.

— Я не знаю, куда он там летом уходит, — говорит Иванов. — До июня у него контракт с футбольным клубом «Урал». Закончится соглашение, — пусть отправляется, куда хочет. В «Рубин» или еще куда-то.

— До лета точно не уйдет, даже если «Рубин» захочет его забрать зимой?

— Будет тренироваться и играть с «Уралом-2».

— Почему? Так как не продлил соглашение?

— Ну не хочет человек играть в нашей команде. Некоторые футбольные деятели наговорили ему, что он не попадает в сборную только потому, что играет за «Урал». Мол, Екатеринбург — это деревня... Раз он считает нас деревней, хотя его тут в футбол научили играть, пусть сидит до лета. А дальше уйдет, куда захочет. (Виталий Айрапетов)