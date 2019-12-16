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Григорий Иванов рассказал, как он относится к идее возвращения системы «весна-осень»

12:55
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал, что он думает об идее вернуть систему «весна-осень».

— Андрей Аршавин после крупного поражения «Зенита» от «Бенфики» заметил, что пора бы уже вернуться к системе «весна-осень».

— При всем уважении к Андрею, даже если мы вернемся к прежней системе, нам придется играть до декабря. Очень насыщенный международный календарь. Из-за матчей сборных мы пропустили по две недели в сентябре, октябре и ноябре. Итого — шесть недель! Отборочные игры, контрольные, Лига наций. Все плотно... Не забывайте про Кубок России.

Конечно, обидно, что не играем часть мая, июнь и большую часть июля. Самое классное время... Но опять же — каждые два года (чемпионат мира или Евро) мы 15 мая должны отпустить своих футболистов в сборные. Такие дела... (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Григория Иванова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/chempionat-rossii-rpl-premer-liga-ural-cska-sudeystvo-ivanov-o-nakazanii-ginera-pogrebnyake-i-arbitrah-1622572/

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