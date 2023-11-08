Гранат: «Динамо» не удается хорошо проводить концовки и вторые таймы, это ошибки команды и тренера»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат оценил игру московской команды в последних матчах РПЛ.

В 14-м туре бело-голубые сыграли вничью с «Сочи» 3:3, ведя 3:1 до 62-й минуты.

«С самого начала чемпионата «Динамо» не удается хорошо проводить концовки и вторые таймы. Не знаю, с чем это связано, но это уже системные ошибки в работе команды и тренера. На протяжении всего первого круга одна и та же ошибка. Какие-то корректировки вносятся, но не срабатывают каждый матч. Если команда будет уверенно проводить концовки матчей и хорошо обороняться, то «Динамо» сможет занять место в верхней части таблицы», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

«Динамо» набрало 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. 12 ноября бело-голубые на своем поле примут «Оренбург».