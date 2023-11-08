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Сегодня, 20:14

Гранат: «Динамо» не удается хорошо проводить концовки и вторые таймы, это ошибки команды и тренера»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат оценил игру московской команды в последних матчах РПЛ.

В 14-м туре бело-голубые сыграли вничью с «Сочи» 3:3, ведя 3:1 до 62-й минуты.

«С самого начала чемпионата «Динамо» не удается хорошо проводить концовки и вторые таймы. Не знаю, с чем это связано, но это уже системные ошибки в работе команды и тренера. На протяжении всего первого круга одна и та же ошибка. Какие-то корректировки вносятся, но не срабатывают каждый матч. Если команда будет уверенно проводить концовки матчей и хорошо обороняться, то «Динамо» сможет занять место в верхней части таблицы», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

«Динамо» набрало 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. 12 ноября бело-голубые на своем поле примут «Оренбург».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-dinamo-ne-udaetsya-horosho-provodit-kontsovki-i-vtory-e-tajmy-e-to-oshibki-komandy-i-trenera/
Владимир Гранат
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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Локомотив – Ахмат
 - : -
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Зенит – Краснодар
 - : -
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 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
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