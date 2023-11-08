Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:22

Отец Кокшарова считает правильным решение «Краснодара» ограничить общение его сына с прессой

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова Эдуард Кокшаров прокомментировал решение клуба ограничить контакты его сына с прессой.

«Думаю, да, [правильно решение]. Для журналистов важен информационный повод и преподнесение какой-либо вредной информации, а это может повлиять на развитие карьеры молодого футболиста. Молодым игрокам нужно ограничивать общение с журналистами, чтобы они больше посвящали себя футболу», — цитирует Кокшарова-старшего Metaratings.ru.

Кокшаров является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне 18-летний нападающий провел за «быков» 11 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до июня 2025 года.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 14 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-koksharova-podderzhal-ogranichenie-krasnodara-na-obshenie-s-pressoi-dlya-syna-303503/
Александр Кокшаров
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
Читайте также
Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» пытался оградить Доннарумму от негатива в матче против «Милана»
«Реал» не будет покупать Мбаппе летом
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гранат: «Динамо» не удается хорошо проводить концовки и вторые таймы, это ошибки команды и тренера»

В РФС рассказали подробности встречи Мажича со «Спартаком» и «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости