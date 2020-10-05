«Говорит, так хочу играть, что даже готов уйти в аренду в «Чертаново». Директор клуба — о Глушенкове
12:30
Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как восстанавливается полузащитник «Спартака» Максим Глушенков после операции на передней крестообразной связке коленного сустава в Риме.
21-летний игрок был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1).
— Макс Глушенков идет на поправку. Говорит так хочу играть, что даже готов уйти в аренду в «Чертаново» и помочь родному клубу не вылететь из ФНЛ, — написал Ларин в Twitter.
Макс Глушенков идёт на поправку. Говорит так хочу играть, что даже готов уйти в аренду в @FCChertanovo и помочь родному клубу не вылететь из @FNLeague в @PFL_RUSSIA ? #инопланетянин #глушенков pic.twitter.com/DGxG5j92JQ— Nikolay Larin ?? (@nikPIKElarin) October 5, 2020