Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как восстанавливается полузащитник «Спартака» Максим Глушенков после операции на передней крестообразной связке коленного сустава в Риме.

21-летний игрок был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1).

— Макс Глушенков идет на поправку. Говорит так хочу играть, что даже готов уйти в аренду в «Чертаново» и помочь родному клубу не вылететь из ФНЛ, — написал Ларин в Twitter.