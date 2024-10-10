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Горшков — о сохранении Осинькина в «Крыльях»: «Немного доверия — и у клуба все будет хорошо»

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Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков в интервью «СЭ» отреагировал на сохранение Игорем Осинькиным поста главного тренера в «Крыльях Советов» после встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

— «Крылья Советов» не чужой для тебя клуб. Как отреагировал на новость о сохранении поста главного тренера за Игорем Осинькиным?

— Как только у нас в сборной закончилась тренировка, сразу пошел узнавать, как там в Самаре. Очень обрадовался, когда узнал, что Игоря Витальевича оставляют. Считаю, ему нужно немного доверия, и тогда у клуба все будет хорошо!

— Осинькин получил огромную поддержку со всех сторон: команды, болельщиков, СМИ. Пришлось вмешиваться губернатору.

— Он многое для нас сделал, вложил много сил. Я знаю, что звонил не только Солдатенков. Глен Бейл, который с Игорем Витальевичем работает всего два-три года, звонил кому-то из руководства, чтобы высказать свое мнение и защитить тренера. Это говорит о том, что Игорь Витальевич отдает всего себя полностью и вкладывает в каждого свою частичку.

Горшков с 2020 по 2024 год выступал за «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина. Также игрок и тренер работали вместе в московском «Чертаново».

Дарик Агаларов

Юрий Горшков. «Про «Зенит» скандируют от зависти. Другие тратят не меньше». Горшков — о своем выборе, Осинькине, сборной и квадроберах

ФК Зенит
Юрий Горшков
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