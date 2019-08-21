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Горлукович объяснил, почему в дерби с ЦСКА «Спартак» играл вдесятером

10:12
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник Сергей Горлукович заявил, что «Спартак» в матче 6-го тура с ЦСКА играл вдесятером (2:1).

— Кто в дерби выпадал в составе «Спартака»?

— «Спартак» играл вдесятером.

— Поясните, пожалуйста.

— Ларссон... Я его вообще не видел. А вы? Вот вам и минус один игрок. Тил и Шюррле, думаю, отработают вложенные в них средства. А про шведа я вообще ничего пока сказать не могу. Если будет так и дальше «прогрессировать», лучше ставить молодого парня из «Спартака-2». Хоть какая-то польза. (Виталий Айрапетов).

Полностью интервью Горлуковича

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи
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