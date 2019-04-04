Горлукович назвал главный козырь ЦСКА

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович перед матчем команды с ЦСКА в чемпионате России назвал главный козырь московских армейцев. По его мнению, это президент клуба Евгений Гинер.

– Главный козырь ЦСКА – президент Евгений Гинер, которого считаю самым компетентным клубным руководителем в современной российской футбольной истории, - цитирует Горлуковича "Московский комсомолец". - Эту карту и надо разыгрывать. Гончаренко пока ничего не выигрывал и вместе с игроками набирается опыта. А ключевые решения пусть принимает Гинер, который знает отечественный футбол от и до.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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